استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي”الجندرما” خلال محاولته عبور الحدود من ريف تل أبيض شمالي الرقة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من قرية تل نص في ريف تل أبيض شمالي الرقة، وينحدر الشاب من قرية البوعمر في ريف دير الزور الشرقي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 453 مدني، من بينهم 80 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.