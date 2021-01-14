استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي”الجندرما” خلال محاولته عبور الحدود من ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، وينحدر الشاب من قرية رسم الصهريج في ريف حلب الجنوبي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 461 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.