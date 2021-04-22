استشهاد شاب بعد تعرضه للضرب المبرح على يد عناصر “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة تل أبيض

لاتزال قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” تواصل انتهاكاتها بحق السوريين الفارين من ولايات الحرب، على كامل حدودها البرية مع سوريا، والممتدة من ريف اللاذقية، مرورًا بريفي إدلب وحلب، ومن ثم الرقة، ووصولًا إلى ريف الحسكة، حيث أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شاب من أبناء مدينة الرقة، فُقد في تاريخ 17 أبريل/نيسان الحالي، عند محاولته اجتياز الحدود من منطقة تل أبيض، الواقعة شمالي الرقة، بهدف الوصول إلى داخل الأراضي التركية، ليتبين لاحقًا وفق ما قالت المصادر، بأنه جرى إلقاء القبض عليه، من قِبل عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، والذين قاموا بضربه بأسلوب وحشي، ولا يمت للإنسانية بصلة، حيث فارق الحياة بعد تعرضه للضرب المبرح على رأسه بواسطة أداة حادة، وذلك وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي، في مشفى تل أبيض.

وفي الـ 20 من نيسان/أبريل، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء قرية بزابور بجبل الزاوية، برصاص قوات حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور إلى تركيا من جهة ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق في 19 أيلول/نيسان، استشهاد شاب من أبناء منطقة الباب، جراء استهدافه بالرصاص من قبل قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، وذلك أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية من ريف حلب الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 10 بينهم 3 أطفال، تعداد المدنيين الذين قتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركية أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا بطرق غير شرعية في كل من إدلب والحسكة وحلب والرقة، وذلك منذ مطلع العام 2021 الجاري.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 470 مدني، من بينهم 86 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.