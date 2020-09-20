استشهاد شاب جراء استهداف سيارته بقذيفة صاروخية من قِبل قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” غربي حلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء مدينة “الأتارب” غربي حلب، جراء استهداف سيارته بقذيفة صاروخية من قِبل قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” بريف حلب الغربي.

ونشر المرصد السوري قبل قليل، يتواصل القصف الجوي الروسي المكثف على محافظة إدلب، حيث نفذ سرب من الطائرات الحربية الروسية أكثر من 22 غارة جوية على مناطق في محيط مدينة إدلب الغربية ومنطقة عرب سعيد ومحيط بلدة باتنتا شمال غرب إدلب، وسط استمرار تحليق الطائرات في الأجواء، يذكر أن المناطق المستهدفة يتواجد فيها معسكرات ومقرات لهيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.