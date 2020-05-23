استشهاد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف عفرين شمال غرب حلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ناحية شيراوا بريف عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب فارق الحياة جراء إصابة بليغة تعرض لها، عقب انفجار لغم أرضي خلال محاولته إخماد نيران اشتعلت في قرية كلوتيه التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 289 بينهم 65 مواطنة و82 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.