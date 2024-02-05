استشهاد طالب جامعي من ريف حماة تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات النظام بحمص

محافظة حمص: استشهد شاب وهو طالب جامعي في كلية الهندسة الزراعية، من أبناء بلدة قلعة المضيق بريف حماة الغربي، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات قوات النظام في مدينة حمص.

وكان قد اعتقل في العام 2014 بمدينة حمص، دون معرفة مصيره بسبب عدم اعتراف قوات النظام بوجوده داخل السجن وعدم السماح لذويه برؤيته منذ ذلك الحين.

وبذلك، يرتفع إلى 8 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي.