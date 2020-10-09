استشهاد طفلة بالقصف البري على قرى جبل الزاوية.. والفصائل تقصف تجمعاتها في ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، استهدف قرية شنان في جبل الزاوية جنوب إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب وريف معرة النعمان، تزامناً مع اشتباكات بينهما على محور حرش بينين بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الفصائل العاملة في ريف إدلب قد استهدفت بصاروخ موجه سيارة عسكرية لقوات النظام على محور كفرنبل جنوب إدلب، ما أدى إلى تدميرها ومقتل عنصرين وإصابة 3آخرين.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف قرى بينين وشنان بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قصفت مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومواقع في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في مدينة سراقب شرق مدينة إدلب.