استشهاد طفلة بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الشرقي

محافظة حماة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بين قريتي المختار وأبو الفشافيش التابعة لناحية السعن في ريف حماة الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 592 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و204 طفلاً.