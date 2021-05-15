استشهاد فتاة برصاص مسلحين موالين للنظام وسط حي سكني بمدينة حلب

محافظة حلب: استشهدت فتاة برصاصة طائشة التي أصيبت بها، اليوم في مدينة حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن خلافًا نشب ما بين عنصرين من المسلحين الموالين للنظام السوري، في حي الحميدية بمدينة حلب، سرعان ما تطور الخلاف لاشتباكات بالأسلحة الفردية، وإصابة الفتاة عندما كانت على شرفة منزلها، وسط حالة من الذعر بين الأهالي ومطالبات شعبية بنزع السلاح منهم.

وينتشر السلاح على كامل الأراضي السورية، في ظل انتشار الميليشيات والفصائل على اختلاف مناطق النفوذ، وتزايد الانفلات الأمني في تلك المناطق.