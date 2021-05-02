استشهاد طفلة بقصف بري على عفرين.. والقوات التركية والفصائل تستهدف مناطق القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية على مدينة عفرين وأطرافها بريف حلب الشمالي الغربي، والخاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل، ما أدى لاستشهاد طفلة من ريف حلب الجنوبي، ولم يعلم مصدر القذائف إذا ما كان قوات النظام أم القوات الكردية.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أماكن خاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري رصدوا في 30 نيسان، قصفًا بالأسلحة الثقيلة نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قريتي بينه وصوغانكه في ناحية شيراوا بريف عفرين، وقريتي مرعناز وعقيبة في ناحية شران ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب، كما سقطت ثلاثة قذائف صاروخية على حي الصناعة بمدينة عفرين، في ريف حلب الشمالي الغربي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، ولم يعلم مصدر القذائف إذا ما كان قوات النظام أم القوات الكردية المنتشرة في مناطق بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أبريل/نيسان إلى مقتل جنديان تركيان، جراء قصف للقوات الكردية، استهدف مواقع عسكرية للقوات التركية في ريف حلب الشمالي.