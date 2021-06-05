استشهاد طفلة بقصف مدفعي نفذته القوات التركية على منطقة خاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف عفرين شمالي غرب حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت على قرية كالوتة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، تسبب باستشهاد طفلة وإصابة شقيقها ووالدها، حيث استهدفت القوات التركية المتمركزة على أطراف مدينة دارة عزة وبلدة الباسطوطة بأكثر من 100 قذيفة مدفعية مناطق تنتشر بها القوات الكردية خلال الـ 12 ساعة الأخيرة، شمالي حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى التأكد من مقتل ضابط في القوات التركية جراء عملية الاستهداف التي قامت بها القوات الكردية أمس الأول في مناطق غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، كما قتل في الاستهداف ذاته أحد مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة وأصيب جنود آخرين من القوات التركية، على صعيد متصل قامت القوات التركية بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، بقصف مناطق في محاور مياسة وصوغانكه وبرج قاص وكالوته ومياسة الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمالي حلب.