استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في الانفجار الذي ضرب مدينة الباب يوم أمس الأحد

استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في الانفجار الذي ضرب مدينة الباب يوم أمس الأحد

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلة، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء الانفجار الذي ضرب مدينة الباب شمال شرق حلب، يذكر أن رجل كان قد قتل وأصيب 18 بجراح بينهم أطفال، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها يوم أمس الأحد.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب دوار السنتر وسط مدينة الباب، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 18 آخرين بينهم طفل حالته حرجة.