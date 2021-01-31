استشهاد طفلة متأثرة بجراحها.. وارتفاع أعداد الخسائر البشرية جراء انفجار السيارة المفخخة في إعزاز إلى 7

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها.. وارتفاع أعداد الخسائر البشرية جراء انفجار السيارة المفخخة في إعزاز إلى 7

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل ساعات، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي حلب اليوم،

وبذلك يرتفع عدد الذين قضوا إلى 7 من بينهم “سيدتان وطفلتان”.

ليرتفع بذلك عدد الخسائر البشرية جراء التفجيرات والانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 20 شخص، بينهم مواطنتين و6 أطفال و5 من فرقة الحمزة، بالإضافة لإصابة 64 شخص بجراح متفاوتة، وذلك جراء 3 انفجارات عنيفة ضربت حي الصناعة بعفرين، وحاجز ” أم شكيف” تابع لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، والواقع في منطقة السكرية ضمن ريف حلب الشرقي، وانفجار سيارة مفخخة في إعزاز بريف حلب.