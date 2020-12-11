استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها بانفجار قنبلة يدوية كانت تعبث بها في مدينة الدرباسية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفلة متأثرة بإصابتها في انفجار قنبلة يدوية كانت تعبث بها مع شقيقها، مساء اليوم، في مدينة الدرباسية بريف الحسكة، حيث وتعود القنبلة إلى أحد أقاربهما وهو عنصر في “الأسايش”.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، انفجاراً ناتجاً عن قنبلة يدوية بالقرب من سيارة تابعة لـ”الإدارة الذاتية” في مدينة الدرباسية الخاضعة لنفوذ “قسد” بريف الحسكة، ما أدى إلى إصابة طفلتين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 386 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 119 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.