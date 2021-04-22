استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها في انفجار جديد من مخلفات الحرب بريف حماة الشرقي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها بجراح، وذلك جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية أبو حبيلات الواقعة بريف حماة الشرقي ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، حيث جرى نقل الطفلتين إلى مشفى سلمية، يذكر أن الطفلتين كانتا ترعى المواشي في المنطقة أثناء انفجار اللغم.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 512 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و158 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.