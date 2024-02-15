استشهاد طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حلب الغربي

محافظة حلب: استشهد طفلان اليوم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

ولا تزال مخلفات الحرب تحصد أروح المزيد من المدنيين في عموم مناطق سورية، في ظل تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 12 بينهم 11 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 8 بينهم 7 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 4 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح