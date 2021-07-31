استشهاد طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وطفلة شقيقن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عملهما في رعاية المواشي في محيط قرية دير العدس شمالي درعا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 555 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و184 طفلاً.