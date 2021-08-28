استشهاد طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين وإصابة والدتهم بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية قرفا، بريف درعا الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 578 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و196 طفلاً.