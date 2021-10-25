استشهاد طفلين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف مدينة منبج شرقي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثر بجراحه جراء انفجار لغم أرضي يوم أمس، من مخلفات الحرب في قرية وادي الملكاف التابعة لمنطقة منبج بريف حلب الشرقي، الجدير ذكره أن شقيق الطفل قضى يوم أمس بالانفجار ذاته، قبل أن يفارق الحياة شقيقه الآخر اليوم متأثرًا بجراحه.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 612 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و219 طفلاً.