استشهاد طفلين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف عفرين

محافظة حلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع شقيقه الذي لقي حتفه في وقت سابق أمس، جراء انفجار لغم في منطقة مياسا بريف عفرين، بينما كانا يرعيان الأغنام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، استشهاد طفل يبلغ من العمر 15عام وأصيب طفل آخر كان برفقته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بهما، بينما كانا يرعيان الماشية في قرية مياسا التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين شمالي حلب، والتي تعد قريبة من منطقة التماس مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 561شخصاً، بينهم 78 مواطنة و186 طفلاً.