استشهاد طفلين شقيقين جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في الريف الشمالي لمحافظة الرقة

محافظة الرقة: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين شقيقين وإصابة طفل ثالث جراء انفجار مقذوف متفجر من مخلفات الحرب، في مزرعة الروضة شمالي الرقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،547 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و180 طفلاً.