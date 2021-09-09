استشهاد طفلين شقيقين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين أخوين جراء انفجار مقذوف جسم من مخلفات الحرب وذلك في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار صباح اليوم إلى أن مخلفات الحرب تواصل انفجارها في مختلف الأراضي السورية، حيث وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد رجل وزوجته وابنتهم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة البيارات الغربية في بادية تدمر بريف حمص.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 591 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و203 طفلاً.