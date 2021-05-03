استشهاد طفلين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشمالي الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين، وإصابة ثالث، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية حطلة الواقعة ضمن مناطق النظلم السوري في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 518 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و162 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.