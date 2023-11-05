استشهاد طفل إثر انفجار لغم أرضي زرعته قوات مجلس منبج العسكري لمنع عمليات التهريب.. وذويه يهاجمون حاجز عسكري

محافظة حلب: استشهد طفل أثناء رعيه للأغنام نتيجة انفجار لغم أرضي كانت قد زرعته قوات مجلس منبج العسكري لمنع عمليات التهريب على محور قرية الجات الواقعة على خط التماس بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، بريف منبج شرقي حلب.

وفي السياق، هاجم ذوي الطفل حاجز عسكري لقوات مجلس منبج العسكري في القرية وأقدموا على حرق دراجة نارية ونقطة حراسة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس استشهاد سيدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من قرية المحسنلي بريف منبج ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.