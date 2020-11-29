استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف الطائرات الحربية على ريف حماة الشرقي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل في قرية أبو حريج بريف حماة الشرقي، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام والروس على القرية في وقت سابق.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 382 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و116 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.