استشهاد طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الطبقة

محافظة الرقة: استشهد طفل من أبناء عشيرة البوحميس، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في مدينة الطبقة بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع إلى 9 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 23 شخص، من ضمنهم سيدة و20 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 16 بينهم سيدة و13 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 4 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح