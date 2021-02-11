 استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف الرقة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة عايد غرب محافظة الرقة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 9 شباط، استشهاد طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف جوي سابق، وذلك في مدينة حريتان الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف حلب الشمالي الغربي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 430 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 142 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.