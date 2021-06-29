استشهاد طفل بانفجار مخلفات حرب في ريف عفرين شمالي حلب

محافظة حلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في ناحية بلبل بريف مدينة عفرين شمالي حلب.

وفي قرية باصلحايا ضمن ناحية شيراوا بريف حلب الشمالي الغربي، أصيب مواطن بجروح خطرة، أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، وذلك أثناء رعيه للمواشي بالقرب من القرية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 543 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و178 طفلاً.