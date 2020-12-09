 “المرصد السوري” يكشف جريمة مقتل طفل سوري على يد “الجندرما التركية” أثناء محاولته دخول الأراضي التركية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: كشفت مصادر لـ”المرصد السوري” لحقوق الإنسان، بأن الطفل الذي عثر عليه الأهالي مقتولاً، يوم أمس، شمالي عفرين قرب الحدود مع تركيا، بسبب إطلاق نار تعرض له من قبل “الجندرما التركية”، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية من ريف عفرين الشمالي.

وهو مهجر مع عائلته من ريف إدلب.

وكان أهالي قد عثروا على جثة طفل،أمس، في العقد الأول مقتولاً في حقول قرية الحمام التابعة لعفرين قرب الحدود مع تركيا في ريف حلب الشمالي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة “النسرية” عند الحدود السورية-التركية بريف جنديرس شمال غربي حلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.