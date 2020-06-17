استشهاد طفل برصاص “الجندرما”.. وارتفاع عدد الشهداء برصاصها منذ انطلاق الثورة إلى 450 مدني

استشهاد طفل برصاص “الجندرما”.. وارتفاع عدد الشهداء برصاصها منذ انطلاق الثورة إلى 450 مدني

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد طفل نازح من مدينة معرة النعمان، وإصابة وامرأة وطفل آخر، جراء استهداف عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، مجموعة أشخاص تمكنوا من اجتياز الشريط الحدودي من ريف إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 450 مدني، من بينهم 79 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.