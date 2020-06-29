استشهاد طفل برصاص “القوات الكردية” غربي مدينة منبج شمال شرق حلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل من أبناء من قرية “الجطل” بريف بلدة الغندورة، جراء استهدافه بالرصاص المتفجر من قِبل القوات الكردية على أطراف قرية الصيادة في ريف منبج الغربي، شمال شرق حلب.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، مساء الأمس، قرى مرعناز ومالكية وشوارغة وعلقمية في ناحية شران بريف عفرين في مناطق انتشار القوات الكردية هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في ريف حلب من جهة أخرى، على محور قرية كفرخاشر في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.