استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته عبور الحدود السورية نحو تركيا من ريف “جنديرس” شمال غرب حلب.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة “النسرية” عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف جنديرس شمال غرب حلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 459 مدني، من بينهم 81 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.