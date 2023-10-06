استشهاد طفل بقصف جوي روسي على ريف جسر الشغور

استشهد طفل متأثر بإصابته إثر قصف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ لقرية جفتلك حاج حمود بريف شمالي جسر الشغور.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية 5 غارات على كل من القرقور بسهل الغاب، وجفتلك حاج حمود ومحيط الزعينية بريف جسر الشغور غربي إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 52 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 65 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 18 مدني بينهم سيدة و4 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب