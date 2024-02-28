استشهاد طفل بلغم من مخلفات الحرب في ريف تدمر

استشهد طفل من عشيرة العمور نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، شمال قرية العامرية التابعة لمدينة تدمرضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وتنتشر مخلفات الحرب على أمتداد الجغرافية السورية، وسط تقاعس السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 39 بينهم 7 سيدات و19 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 45 شخص، من ضمنهم سيدة و30 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 29 بينهم 7 سيدات و9 أطفال وأصيب 36 بينهم سيدة و21 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 10 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح