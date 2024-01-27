استشهاد طفل جراء اندلاع اشتباكات بقذائف الهاون بين عناصر قسد وقوات النظام في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، بين قوات النظام من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، استخدم فيها قذائف الهاون مما أدى لاستشهاد طفل في بلدة الكسرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف دير الزور الغربي، نتيجة سقوط قذيفة هاون مصدرها قوات النظام، ويشار بأن الطفل هو ابن رئيس المجلس المحلي في البلدة.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، هاجمت مجموعات من المسلحين المحلين نقاط قرب نهر الفرات في بلدة سويدان، ومدرسة الموح في الجرذي الغربي، تزامنا مع قصف مدفعي انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران على الضفة اليمنى للنهر، وهزت انفجارات عنيفة المنطقة بالتوازي مع تحليق للطائرات المسيرة التابعة لـ ”التحالف الدولي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.