استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف درعا

محافظة درعا: وثق نشطاء المرصد السوري استشهاد طفل، وإصابة آخر بجروح، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف قوات النظام، في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، أثناء رعي الأغنام في المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، في 28 آب، استشهاد طفلين وإصابة والدتهما بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية قرفا، بريف درعا الشمالي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 579 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و197 طفلاً.