استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب ضمن مناطق سيطرة قسد بريف الرقة

محافظة الرقة: استشهد طفل “10 سنوات” جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الشركة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، وتعد القرية منطقة تهريب بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

وبذلك، يرتفع إلى 42 بينهم 7 سيدات و22 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 43 شخص، من ضمنهم سيدة و28 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 31 بينهم 7 سيدات و11 طفل وأصيب 34 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 11 طفل وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح