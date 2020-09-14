استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” شمالي الرقة

انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، في قرية كنيعيرة التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابه والده بجراح، حيث انفجر اللغم أثناء قيام الأب بحفر بئر للمياه خلف منزله.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 352 شخصا، بينهم 69 مواطنة و103 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.