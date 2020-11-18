استشهاد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بريف منبج

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، وذلك في قرية الأوشرية الواقعة بريف منبج الشمالي الشرقي، ورصد المرصد السوري يوم أمس، انفجار قذيفة من مخلفات الحرب السورية، ضمن منطقة المجري بالقرب من مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة، جرى نقلهما إلى المشفى على إثرها.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 376 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و112 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.