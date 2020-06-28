استشهاد طفل جراء انفجار من مخلفات قصف سابق على بلدة مارع شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل دون سن الـ 18، جراء انفجار قذيفة من مخلفات قصف سابق للقوات الكردية على بلدة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي.

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 299 بينهم 65 مواطنة و88 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.