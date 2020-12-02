استشهاد طفل في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية في حقل زيتون ضمن ناحية فافين الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، بريف حلب الشمالي، وينحدر الطفل من بلدة قباسين شمال شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 383 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و117 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.