استشهاد طفل في عملية اغتيال طالت عنصر في الفرقة الرابعة بريف درعا الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، عنصرًا في قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، في بلدة خربة قيس بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله على الفور، واستشهاد طفل كان في موقع الاستهداف أصيب بطلق ناري.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1069 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 743، وهم:208 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 345 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.