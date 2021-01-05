استشهاد طفل متأثراً بجراحه في تفجير قنبلة في سوق مدينة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها، في 2 يناير/كانون الثاني، جراء انفجار قنبلة ألقاها أحد عناصر الدفاع الوطني خلال المشاجرة في سوق العمال بمدينة الحسكة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى مواطنين اثنين، فيما ألقي القبض على مثيري الشغب في المدينة.

وكان المرصد السوري قد وثّق حينها، ارتقاء مواطن، وإصابة أكثر من 25 شخصاً بينهم نساء وأطفال، جراء قيام عنصر من “الدفاع الوطني” بإلقاء قنبلة يدوية على دورية تابعة للأمن الجنائي بسوق العمال في شارع فلسطين ضمن المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات النظام في مدينة الحسكة.