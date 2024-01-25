استشهاد طفل متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في وقت سابق في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قبل نحو شهر في بلدة الجرذي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث نقل الطفل حينها لأحد المشافي في العاصمة دمشق، ليفارق حياته متأثراً بإصابته.

وبذلك، يرتفع إلى 5 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص، من ضمنهم 14 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 3 أطفال وأصيب 8 أشخاص بينهم 7 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح