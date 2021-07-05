استشهاد طفل من أبناء محافظة دير الزور جراء انفجار لغم أثناء قيامه برعي المواشي في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء قيامه برعي المواشي في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، وينحدر الطفل من الميادين في ريف دير الزور.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،550 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و182 طفلاً.