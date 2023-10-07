استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد طفل وأصيب آخر بجروح بليغة إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من نهر الفرات أثناء لعبهم قرب بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 224، بينهم 19 سيدات و68 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 278، من ضمنهم 101 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 208 بينهم 9سيدات و51 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 27 بينهم18 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة33 مدنيين بينهم سيدة و25 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة آخر ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”