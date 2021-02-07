استشهاد طفل وإصابة آخر في انفجار لغم من مخلفات الحرب في محافظة حمص 

محافظة حمص-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفل وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، في حي جورة العرايس الخاضع لنفوذ قوات النظام في مدينة حمص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، انفجارًا نتيجة لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، ضمن أرض زراعية في قرية البهلونية في ريف حمص الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لإصابة مدني بجراح، نقل على إثرها المشفى.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 427 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 139 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.