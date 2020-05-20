استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقه جراء استهداف عناصر “الجندرما” سيارة تهريب قرب الحدود 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل طفل نازح وإصابة شقيقه ووالدته بجروح خطيرة، جراء استهداف عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما” سيارة تقلهم قرب الحدود عند احدى نقاط التهريب غرب إدلب، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 449 مدني، من بينهم 79 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.