استشهاد طفل وإصابة 15 شخصا إثر انفجارين متتاليين ضربا سوق مدينة البصيرة شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفل وأصيب أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال ونساء، إثر انفجارين متتاليين استهدفا سوق مدينة البصيرة شرق دير الزور، حيث انفجرت عبوة ناسفة، وتبع الانفجار الأول انفجار ثان ناتح عن دراجة نارية مركونة بالقرب من موقع التفجير، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية، تزامنا مع تجمع المواطنون لتفقد الخسائر في الانفجار الأول.

ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجارا في منطقة هجين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت آلية تابعة لـ “قسد” في البلدة، ما أدى لإصابة عنصر، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، أن الأهالي عثروا على جثة شاب مقطوع الرأس ملقاة بالقرب من قناة الري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات من اختطافه، حيث أقدم مسلحون على اختطافه وقتل مرافقه وهو عنصر سابق في صفوف “قسد”، في محيط مدينة البصيرة في ريف دير الزور، بينما طالبوا ذوي المختطف بإطلاق سراح لصان اعتقلتهما “قسد”، أمس الأول في قرية ماشخ بالريف ذاته.