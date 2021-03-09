استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب بمدينة حلب

استشهد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع 3 آخرين، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب بحي الميسر بمدينة حلب.

وكان المرصد السوري قد رصد، إصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة، اليوم، نتيجة انفجار جسم متفجر، في أحد الأحياء ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في حلب.

ووثّق المرصد السوري، في 7 مارس، استشهاد 18 بينهم أطفال و 10 نساء، جراء انفجار لغمين متتاليين من مخلفات الحرب، في منطقة وادي العزيب بريف حماة الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 470 شخصاً، بينهم 72 مواطنة و 146 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 112 شخصاً بينهم 45 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.